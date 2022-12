Ospedale Ingrassia, la protesta dal pronto soccorso: "Bagni in condizioni pessime"

Semplicemente da terzo mondo, non trovo altre parole per definire la situazione al pronto soccorso dell'ospedale Ingrassia. Gli utenti considerati peggio delle bestie. Se ci si trova nella necessità (probabile per una persona che sta male) di dover usufruire dei bagni, si preferisce andare altrove piuttosto che entrare in un posto dove ti puoi beccare qualunque malattia. Questa è la peggiore Palermo, dove la dignità della persona è totalmente calpestata. Ma il direttore sanitario e compagnia cantante sono mai passati dal pronto soccorso?