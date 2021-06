Incidente a Bagheria, sbaglia manovra col tir e butta giù un pilastro

Gallery











Crolla un pilastro in viale Sant'Isidoro. E' stato buttato giù questa mattina a seguito di una manovra maldestra di un autotrasportatore con il suo tir che stava scaricando merce per un’attività commerciale vicina a uno dei pilastri di antica fattura che si trovano all’imbocco di viale Sant’Isidoro, la via che dalla strada statale porta al cimitero comunale.

"La polizia municipale che si trova sul posto - si legge sul sito ufficiale del comune di Bagheria - ha identificato il guidatore del tir e ha chiuso momentaneamente l’accesso a viale Sant’Isidoro in attesa della rimozione delle macerie del pilastro crollato. Con gli agenti della polizia municipale anche l’assessore al ramo che sovrintende alle operazioni".