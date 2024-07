Bagheria, come ogni settimana arriva puntuale il rogo di rifiuti in contrada Monaco

Gallery









Bagheria sta vivendo un terribile momento legato al fenomeno dei roghi, che non sono incendi stagionali, ma che investono la gestione dei rifiuti nelle periferie e nel quartiere ghetto, ormai terra di nessuno, dove l’illegalità regna sovrana. La vicenda continua a essere presa sottogamba, negando e bollando spesso come inattendibili tutte le testimonianze sulle discariche abusive documentate dai cittadini che, lasciati soli, si sono improvvisati detective,portando alla luce disastri ambientali sui quali le autorità fanno orecchio da mercante.

Ieri scopriamo dalla comunicazione della pagina istituzionale del Comune di Bagheria (ripresa poi da alcune testate) che l’atteggiamento negazionista è quello prevalente. Si parla di piccolo incendio in un canneto. Il canneto però non esiste più perché il 13 luglio scorso tutta la zona è stata decespugliata. Perché dovere continuare a negare i fatti? Quello che succede a Bagheria lo sanno tutti. Ci sono foto e video di oltre un'ora di fumo nero. Quali canne producono fumo nero? E poi ci sono le foto dei resti. Vi sembrano canne?

E se per oltre un'ora una larga parte della città è stata esposta a quei veleni, non è vero che i danni sono solo al canneto (se di canneto di fosse trattato), ma sono estesi a tutti coloro che li hanno respirati. Basta andare a leggere, sulla pagina Facebook del Comune di Bagheria, i commenti e come è stata gestita la comunicazione. Una rivolta di gente che si è sentita pure presa in giro.