Dal 12 settembre segnalo al Comune di Bagheria, tramite Whatsapp e Facebook, la perdita di acqua quasi giornaliera in via De Maria. Mi hanno risposto a fine settembre assicurandomi che avrebbero provveduto. Mi chiedo, con la carenza d'acqua che abbiamo a Bagheria, come sia possibile non provvedere alla riparazione. Il responsabile sia rimosso dall'incarico.