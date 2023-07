Babbaluci News, concerto al "Vicolo 4" per presentare il numero di luglio

Secondo appuntamento a Palermo per il "Collettivo on the road" al Vicolo 4. Cinzia Aiello, Giovanni Basile, Rosamaria Carini, Ignazio Rasi e Giovanni Vincitore tornano con "Palermo, a tía talíu." tra parole, storie e cunti palermitani. Prima della performance presenteranno il numero di luglio di Babbaluci News. Guest Star: Giorgio D'Amato. Accompagnano alla chitarra e al basso Davide D'Antoni e Matteo Rasi. Appuntamento martedì 11 luglio, ore 18.30, ingresso libero al Vicolo 4 di vicolo San Carlo 4, Borgo dei Giusti, vicino via Alloro. Contatti: Mail: rasi.ignazio@gmail.com.