"Via Messina Marine, cassonetti svuotati e sacchetti lasciati dietro ai contenitori..."

Avrei dovuto fare la foto 3 giorni fa e per ogni giorno fino a oggi in cui i rifiuti erano davanti e dentro ai cassonetti. La mia camera da letto è qui di fronte e sembra di aver comprato la fragranza "eau de munniz" ambispurg. Peccato non aver fatto la foto prima, nella ingenua convinzione (e speranza) che li avrebbero sgomberati da un momento all'altro... Adesso questo. In vita mia non avevo mai visto i cassonetti svuotati e il resto lasciato dietro, come la polvere spazzata sotto il tappeto. Ma in questa zona non ne fanno campagna elettorale? Grazie e scusate lo sfogo!