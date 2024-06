Autostrada o pista da motocross?

Via Rosolino Pilo, 43 · Politeama

Devo segnalare al sindaco di Palermo, per onestà verso la mia coscienza, che nel tratto autostradale della città, in molti punti vicino allo spartitraffico centrale, ci sono dei veri e propri "montarozzi" e bozzi degni dei percossi da motocross. Ovviamente questo avviene a causa delle radici dei pini.

Con l'auto si sobbalza abbastanza e non oso immaginare cosa possa accadere ad un motociclista distratto o scapestrato! La soluzione più veloce è abbattere tutti i pini e riasfaltare; quella con più buon senso (come già fatto sulla statale di Capaci) è tagliare le radici in quei punti, riappianare e riasfaltare.

In entrambi i casi ci sarà un "cantiere". Banale e scontato dire che nello stato attuale con questi "montarozzi" o dossi che dir si voglia si rischia la vita!