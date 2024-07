Lunghe code al casello di Buonfornello: "Il rientro dal mare nel fine settimana è un incubo"

Autostrada Messina-Palermo: una situazione mortificante e imbarazzante, con totale assenza di rispetto per gli utenti, soprattutto ai caselli, malmessi, obsoleti e che creano file interminabili. Ieri ho dovuto attendere dalle 20.30 alle 21.10 circa per attraversare. Ogni anno la storia si ripete e il rientro a casa a Palermo da una giornata o un fine settimana al mare, diventa un incubo! Ma possibile mai che nel 2024 non si possa passare e pagare il casello con una semplice app sul telefonino?