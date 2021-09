Gentili signori, da un po’ di tempo (si parla più di un anno) l'autobus che collega la stazione centrale di Palermo fino al capolinea di Villabate è interrotto .. Gli autobus arrivano dove c'è il bar di Santa Rosalia e ritornano indietro direzione stazione centrale. Mi si pone sempre la domanda come mai, un paese che fa parte di Palermo non sia coperto dal servizio Amat fino a dove una volta c’era il capolinea (altezza via Catania circa). Non si potrebbe fare qualcosa per sollecitare in modo che venga riattivato il servizio ? E' inaccettabile ne ancora nel 2021 , in una città urbanizzata come Palermo, le persone che stanno all altezza del capolinea devono farsi più di un chilometro a piedi per poter raggiungere la fermata più vicina. Spero in qualche modo che potete fare qualcosa, dato che il Comune dorme o comunque non vuole pagare e vietare un servizio di cui le persone ne hanno di diritto.