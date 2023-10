"Ritardi ingiustificabili sulle linee 224 e 231 dell'Amat"

Vorrei segnalare l’inefficienza dell’Amat di Palermo. Ieri mattina ho aspettato in via Messina Marine le linee 224 o 231 per ben UN’ORA! Io dovevo andare verso Villabate e mentre aspettavo, 4 autobus quasi contemporaneamente andavano verso la stazione centrale. Non è normale che abbiano gli stessi orari e che 4 autobus camminino assieme. Avevo un impegno e sono arrivata in ritardo. È incredibile che nel 2023 si debba aspettare così tanto tempo un autobus.