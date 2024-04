Monreale, auto negli stalli per le moto: "Qui l'inciviltà regna"

Questo pomeriggio, come spesso accade, con la solita comitiva di centauri organizziamo un'escursione a Monreale. E come le altre volte, sempre la stessa storia: l'area destinata al parcheggio delle moto in piazza Vittorio Emanuele è occupata dalle auto. Ma a Monreale l'incivita regna sovrana? E' chiaro che l'Amministrazione comunale non intende risolvere il problema, al massimo (forse) distribuisce qualche multa, giusto per fare cassa, ma certamente non ha a cuore la risoluzione del problema. Vedo peraltro che la segnaletica è sbiadita e gli stalli per le moto si intravedono appena. E dire che stiamo parlando della piazza Vittorio Emanuele, dunque sotto gli occhi di tutti.