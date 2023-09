Da Perugia a Palermo per aiutare i migranti, gli rubano l'auto due volte

Via Giuseppe Li Bassi · Villaggio Santa Rosalia

E' stata rubata per la seconda volta l'auto a un volontario proveniente da Perugia, a Palermo per aiutare i migranti. La prima volta l'ha ritrovata la notte stessa nelle vicinanze, parcheggiata ma ha dovuto affrontare una spesa di migliaia di euro per ripararla. Stanotte l'hanno rubata di nuovo mentre si trovava al Villaggio Santa Rosalia. Penso sia giusto darli una mano a ritrovarla così da lasciare un buon ricordo della nostra città a persone di cuore che mettono la loro vita a disposizione di persone meno fortunate.