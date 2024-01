"Mi hanno rubato la macchina, l'hanno ritrovata in 30 minuti: faccio un plauso alle forze dell'ordine"

Due notti fa sono stato vittima di un furto d'auto, fortunatamente grazie al GPS installato nell'auto e alla celerità di intervento di una pattuglia della polizia sono stato fortunato nel ritrovarla nel giro di 30 minuti. Voglio fare un plauso ai ragazzi e ragazze delle forze dell'ordine che ogni giorno ci difendono dalla criminalità sempre più diffusa in questa città. Durante il tempo di compilazione del verbale la radio non smetteva di segnalare furti di auto e moto in diverse zone di Palermo, spero che il Governo possa fornire più mezzi e uomini alle nostre forze dell'ordine perché con le poche risorse disponibili fanno i salti mortali per cercare di contrastare la delinquenza sempre più diffusa e sempre più spavalda che infesta questa martoriata città.