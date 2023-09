"Un quarto d'ora con mia figlia appena nata e... mi hanno rubato l'auto davanti al Policlinico"

Riceviamo e pubblichiamo

Salve vi scrivo perché sono indignato e schifato. Non si può andare avanti così, questa città ha bisogno di una bella ripulita. Detto questo vi racconto cosa mi è successo: parcheggio la macchina che mio suocero mi aveva prestato per andare a trovare mia moglie che aveva partorito in ospedale nostra figlia. In un quarto d'ora sono passato dalla felicità di avere mia figlia in braccio alla delusione di non trovare più la macchina. La cosa ancora più grave è l'omertà delle persone che erano nelle vicinanze, ma soprattutto che non ci siano telecamere all'esterno dell'edificio ingresso 1A del Policlinico. Io adesso mi ritrovo senza un mezzo per andare a lavorare perché mio suocero me la prestava. L'auto in questione è una Fiat Punto grigio scuro.