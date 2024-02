Via Giusti e quegli automobilisti incivili che posteggiano nella pista ciclabile

In via Giusti altezza dei numeri civici 44 e 42, ma anche dei precedenti e successivi ci sono sempre auto posteggiate sulla pista ciclabile e sul marciapiede che la costeggia. Comportamenti arroganti di gente prepotente e incurante delle regole, un brutto esempio di inciviltà cittadina. Questa situazione al buio diventa ancora più pericolosa per i pedoni e i ciclisti: per i primi perché devono camminare sul marciapiede distrutto e i ciclisti perché devono percorrere una pista ciclabile invasa perennemente da auto in divieto di sosta. Basterebbe decidere di mettere dei birilli dissuasori e intanto punire costantemente questi incivili con multe e rimozione dei veicoli. E se invece questa pista ciclabile non serve, allora va eliminata. Inoltre si deve aggiustare il marciapiede.