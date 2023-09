Via Giusti, auto parcheggiate tra pista ciclabile e marciapiede

Gallery



Al Sindaco di Palermo, al vicesindaco di Palermo, all'assessore Carta, agli assessorati preposti, al Comando della polizia municipale di Palermo. e per conoscenza al presidente dell'Ottava circoscrizione. E' un dovere e anche un diritto del cittadino, segnalare alle Istituzioni qualcosa che non va nella propria città, ed è un diritto per il cittadino serio e attento, pretendere una risposta alle sue segnalazioni, soprattutto se si segnalano dei comportamenti sbagliati di chi, fregandosene delle regole del buon vivere civile, si arroga il diritto di prevaricare gli altri con i suoi comportamenti sbagliati che oltre a violare delle regole sociali, ledono i diritti degli altri cittadini.

Mi chiedo e vi chiedo: che valore ha per una istituzione la segnalazione di una violazione che si perpetua di giorno in giorno per l’inciviltà dei cittadini che se ne fregano delle regole? Mi chiedo e vi chiedo: cosa deve fare un cittadino perbene per farsi ascoltare davvero? Mi chiedo e vi chiedo: perché chi è preposto a garantire il rispetto delle regole in una città non ci aiuta a rendere davvero vivibile questa città? Sono mesi, che io e tantissimi altri vi segnaliamo che in Via Giusti, altezza numero 44, successivi e precedenti,l a pista ciclabile e il marciapiede adiacente sono impraticabili perché ci posteggiano sopra. Il marciapiede dovrebbe essere utilizzato dai pedoni e la pista ciclabile dai ciclisti, e invece tutto questo non è possibile, e non è possibile camminare portando in sicurezza le carrozzine con i disabili. Che senso ha lasciarlo tutto danneggiato e pericolante a causa delle ruote delle macchine che posteggiano selvaggiamente, nonostante sia vietato, e delle radici degli alberi che hanno reso il pavimento pericoloso? È questo che si vuole per Palermo? Guardate alcune foto, ogni giorno ad ogni ora, minuto e secondo è così, vi sembra corretto? E ogni giorno qualcuno di noi chiama il numero della polizia municipale per richiedere una pattuglia che intervenga e faccia rimuovere e multare le vetture in divieto. Ma come noto le pattuglie sono impegnate in tutta la città e spesso non riescono a presidiare via giusti e i suoi tantissimi automobilisti che non rispettano le regole. E nonostante la gentilezza degli operatori, il numero dedicato della polizia municipale dove chiamiamo per segnalare spesso ci risponde: "Cari signori ma che vuole che facciamo, siamo venuti nei giorni precedenti, mica possiamo venire sempre, comunque prendiamo la segnalazione".

Mi sembra tutto inutile, purtroppo nonostante mesi di segnalazioni noi cittadini seri a Palermo dobbiamo constatare che vince chi viola le leggi e non chi vuole rispettarle. Ribadiamo per le milionesima volta: a che serve una pista ciclabile e un marciapiedi se la pista ciclabile è costantemente occupata da vetture in divieto di sosta, e a cosa il marciapiedi se è rotto a causa delle macchine che hanno divelto il manto e delle radici di alberi che lo hanno deformato? Ogni giorno qualcuno di noi cade, e si fa male. Eppure vi abbiamo suggerito anche la soluzione, almeno una di quelle possibili, basterebbe mettere dei birilli dissuasori a delimitare la pista, così finirebbe il posteggio selvaggio. Cosa ci vuole per capire che una vecchietta disabile con carrozzina non può camminare nel marciapiedi, e deve andare in mezzo alla strada? E che una mamma con dei bambini ha difficoltà a tenerli per mano e camminare in un marciapiedi tutto rotto e pericoloso? Amo Palermo ma mi dispiace che le sue Istituzioni siano così poco attente al bene comune.

Siamo stanchi, e siamo in tanti, stanchi di percepire indifferenza da parte delle istituzioni, stanchi di dover continuamente segnalare, ogni giorno, ad ogni ora, e se la polizia municipale ogni tanto interviene, subito dopo gli stolti cittadini incivili ricominciano. Dovete fare qualcosa di definitivo. Mettere dei birilli dissuasori a delimitare il marciapiedi e la pista ciclabile così non possono più salire sopra. E occorre sistemare il marciapiedi, non possiamo rischiare di cadere in continuazione, sul manto deformato dalle radici e distrutto dalle ruote delle macchine. Marina Fontana #palermo #ComunediPalermo #comandopoliziamunicipalepalermo #viabilitàpalermo