Una Panda rubata si trova in via Elia Augusto, traversa di via Cosmo Guastella in zona Policlinico. Dopo le verifiche effettuate dalle forze dell'ordine infatti l'auto risulta rubata a una società in via Costantino Nigra tra il 2 e il 5 gennaio. Il mezzo è stato "cannibalizzato" e risulta regolarmente assicurato.

Segnalazione giunta alla redazione di PalermoToday da un lettore