Tommaso Natale, le auto che sfrecciano e quella svolta pericolosa: quanti pericoli in via Nicoletti

E' un continuo corri corri, nonostante il limite segnali 50 km e il cartello di controllo, in questo punto, allo svincolo di via Rosario Nicoletti, dove c'è l'Elenka. Le auto che devono svoltare rischiano continuamente un pericolosissimo incidente in quanto le macchine che scendono prepotentemente accelerano pur di non consentire alle auto di svoltare, oltrepassando vertiginosamente il limite di velocità in quel punto e rischiando pericolosissimi incidenti.

Tutto questo perché, per non rallentare? Per non rispettare il limite, le regole? Alcuni addirittura accelerano, ti lampeggiano e suonano il clacson perché li devono correre! A nulla è valsa la presenza (solamente) ieri dei vigili, siamo sempre punto e a capo. Nessuno che rispetta le regole, ne i limiti di velocità, né gli stop... Niente.