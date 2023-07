Auto abbandonata all'incrocio tra viale Leonardo da Vinci e via Casalini

Ennesimo caso di degrado urbano: un'auto sotto sequestro in evidente stato di abbandono, posta da più di un anno all'incrocio di viale Leonardo da Vinci con via Casalini. L'interno dell'auto è praticamente un letamaio, ovviamente all'inizio non era così ma atti vandalici e maltempo l'hanno resa tale. Già chiesto alla polizia municipale sul da farsi ma nessuna risposta avuta finora.