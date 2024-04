Via Inserra, 35 · Cruillas

Segnalo due auto abbandonate da molto tempo prive di assicurazione che si trovano in via Inserra, a Cruillas. Si tratta di una strada a doppio senso e queste auto intralciano la circolazione. Si tratta di due Alfa Romeo: una che si trova davanti al civico 35, e l'altra vicino all'ingresso di via Trapassi Mario.