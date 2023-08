Via Valerio Rosso, auto abbandonate e diventate cassonetti di immondizia

Via Valerio Rosso, traversa di via lancia di Brolo alta e via Filippo De Lignamine sono ormai da anni ricovero di auto abbandonate, al cui interno si trova di tutto: dai sacchetto di rifiuti a cartoni o altro, Un degrado totale della zona, diverse segnalazioni al comando della polizia municipale ma nulla. Sembra che tutte le auto rubate o abbandonate vengano lasciate in questa zona, togliendo posteggio agli abitanti della zona.