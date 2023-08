"Noce, quell'auto abbandonata diventata discarica davanti alle abitazioni private e a una scuola"

Gallery







Non credo sia normale avere un auto dinanzi un’abitazione privata e lungo una via pubblica, dove giornalmente giocano bambini e soprattutto di fianco una scuola giornalmente piena di alunni. Adesso all interno dell'auto troviamo anche i ratti che vanno a rosicchiare i sacchetti che le persone “civili”abbandonano all interno della stessa. L'auto oggi è totalmente vandalizzata ed è un rifiuto per tutti noi. Fate qualcosa per favore. In zona Noce la gente è stanca e non non ha voglia di vedere questi disservizi. Scrivo da cortile Carramusa, alla Noce.