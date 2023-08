Via San Raffaele Arcangelo, quell'auto abbandonata (e segnalata) è ancora lì

Ribadisco a chi di dovere - polizia municipale e altre forze dell’ordine - che l’automobile in questione è ancora presente in via San Raffaele Arcangelo (Villaggio Santa Rosalia) ed è oggetto continuo di sciacallaggio, rottura di vetri, ma soprattutto crea ostacolo alla visuale per le macchine del civico 37/39, che devono uscire dalla propria residenza e immettersi in strada pubblica a doppia corsia, rischiando incidenti. Si chiede al contempo agli addetti sopra indicati, una maggiore frequenza di passaggio nella strada pubblica in questione. Grazie