Auto abbandonata in via Palchetto, la protesta: "Usata per pezzi di ricambio e come deposito rifiuti"

Da parecchio tempo, ormai, un'auto abbandonata in via Palchetto, zona via Pitrè bassa, è stata lasciata a disposizione di quanti ne vogliano fare uso. Parti di ricambio e deposito rifiuti sono gli utilizzi più fatti. Non sarebbe difficile alle autorità competenti risalire al proprietario dalla targa ancora applicata. Qualcuno ha già recuperato uno sportello per uso personale.