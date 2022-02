Gallery



Cari vigili urbani, perchè appendere l'avviso a presentarsi nei vostri uffici ad un autovettura parcheggiata da un anno in via Lanza di Scalea? Il codice della strada prevede il parcheggio su marciapiede? E' palese che il veicolo è stato abbandonato, motivo per il quale non avete sanzionato applicando anche la sanzione accessaria della rimozione.