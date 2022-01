Auto senza ruote e con i vetri in frantumi abbandonata in una traversa di via Monte San Calogero

Siamo in via Cannarozzo, traversa di via Monte San Calogero, che versa da mesi in condizioni di degrado sia per l'inciviltà di alcuni pseudo cittadini sia per la non curanza del servizio di pulizia delle strade. Oltre all'automobile con i vetri in fratumi, che si vede in foto, lungo la strada vi sono carcasse e rifiuti ingombranti oltre ad una campana di vetro (inutile nel quartiere visto che vige la raccolta differenziata) utilizzata per depositare qualsiasi oggetto voluminoso. Chiedo urgentemente una presa di posizione, al fine di poter restituire alla città e al quartiere uno spazio pulito, verde e sano visto anche che nelle immediate vicinanze vi sono scuole di ogni ordine e grado (asilo e scuola elementare).