Via Giovanni Baviera, 22 · Uditore-Passo di Rigano

Via Giovanni Baviera, 22 · Uditore-Passo di Rigano

Voglio segnalare la presenza di un'auto abbandonata da tanto tempo, di fronte all'Istituto comprensivo Principessa Elena di Napoli, in via Baviera, vicino via Perpignano. Si richiede la rimozione urgentemente.