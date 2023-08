Via San Raffaele Arcangelo, 37 · Villaggio Santa Rosalia

Possibile furto d’auto e abbandono. Segnalata alla polizia municipale di Palermo almeno 15 giorni or sono, comunicato in mia presenza a chi di dovere, ma ancora nulla! Adesso la macchina è stata aperta e sono state rubate varie cose come da foto.