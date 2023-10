Via Camarrone, un'auto abbandonata e piena di spazzatura

Come da segnalazione telefonica avvenuta allo 091.6954361 segnalo che una Fiat 600 blu, targata BZ654NV è stata abbandonata in via Sebastiano Camarrone 5 ed è piena di spazzatura. Segnalo pure un motorino 50 abbandonato sul marciapiede di fronte alla macchina. Ho inviato anche una pec il 20 luglio 2023 ai vigili urbani. Ho più volte segnalato alla Rap. Ad oggi però non è cambiato nulla. Segnalo continuamente l'abbandono di rifiuti ingombranti in via Imera dove invece tempestivamente la Rap interviene...