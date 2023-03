"Autisti Amat che parlano al cellulare mentre guidano, l'azienda intervenga"

Non è la prima volta che mi capita di incrociare autisti dell'Amat che parlano al cellulare mentre guidano e trasportano passeggeri. L'ultima volta che ad un autista glielo feci notare mi rispose che era al telefono con il suo capo. Come se fosse la cosa più normale di questo mondo. In una città dove l'incivilità regna sovrana anche questo comportamento sembra essere normale. Sarebbe sufficiente utilizzare degli auricolari. E' inutile fare segnalazioni all'Amat poiché vengono ignorate.

"Amat condanna questi atteggiamenti, fa controlli - replica furibondo il presidente dell'azienda, Michele Cimino - e interviene sempre sanzionando anche con il licenziamento se necessario. Si chiede ai cittadini che si indignano per questi atteggiamenti di fornirci anche il numero dell'autobus, in modo tale da individuare il responsabile - conclude - e intervenire immediatamente".