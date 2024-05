"Aumento della Tari? Già la paghiamo salata e i servizi fanno pena..."

"Aumento della Tari? Ma stiamo scherzando? Già la paghiamo salata e i servizi fanno pena: le strade sono piene di buche e di sporcizia, i cestini non vengono svuotati, per non parlare della puzza che fanno. Hanno approvato un aumento? Ok, ora pretendiamo la pulizia delle strade per come si deve ma non solo in centro città, pure in periferia, pure nelle strade più distanti del centro. Via Antonio veneziano non è mai stata spazzata mai, è piena di rifiuti e non ho mai visto spazzini".