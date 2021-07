"Anche se la Tari aumenta la gestione dei rifiuti resterà tale e quale, se non peggio"

Se veramente fosse la soluzione del problema,allora sarei la prima ad accettare un aumento della Tari. Ma sfido chiunque a scommettere che se la tassa aumenterà il problema dei rifiuti resterà tale e quale, se non peggio. Questo perché si vogliono trovare alibi alle incapacità. E mi riferisco in primis al signor sindaco Orlando e poi al neo presidente della Rap Caruso.

A me, come a tanti cittadini, non frega niente di partiti e correnti, ma solo di una città più vivibile. Si dirà che la colpa è degli incivili... la solita scusa per nascondere le proprie responsabilità . A chi spetta sanzionare e osteggiare seriamente gli incivili? A chi è demandato educare i cittadini al senso civico?

Bene, questo sindaco ha dimostrato di non saperlo o volerlo fare. Caruso lamenta che gran parte dei palermitani non pagano la Tari, ma chi ha l'autorità di vigilare e di scovare gli evasori? Certo che Orlando quando si tratta di battere cassa con la Ztl e con varie multe, lo zero glielo mette, eccome!

Perché invece tutta questa tolleranza con chi sporca e mortifica la città? Per non parlare della tanto decantata raccolta differenziata, peccato che poi la Rap neppure svuoti i contenitori (come si vede dalle foto scattate in via Bernini). Il signor sindaco si vanta di non aver privatizzato la raccolta dei rifiuti, infatti ne contempliamo gli esiti.