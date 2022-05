Ustica, dal 10 maggio biglietti per l'aliscafo più cari: "Aumento inaccettabile"

Dal 29 aprile sul sito internet della Liberty Lines è possibile notare che acquistando un biglietto aliscafo, a partire dal 10 maggio, il costo del biglietto per le corse ministeriali, servizio minimo essenziale, è aumentato sia per i residenti che per i non residenti. I residenti, fino al 10 maggio, pagheranno 9,81 euro, successivamente il biglietto costerà 13,25 euro a tratta. Mentre i non residenti, adesso, pagheranno tra andata e ritorno 68,32 euro. Un prezzo improponibile. L'Isola di Ustica vive di turismo e l'aumento dei prezzi dell'aliscafocertamente avrà anche una ricaduta significativa nell'arrivo di turisti nell'Isola.

Il comune di Ustica, tra le tante altre cose, quest'anno non ha partecipato al bando dell'assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale (DDS n 3400 del 31/12/2021) che finanziava i comuni siciliani per garantire la gratuità del trasporto alunni di scuola superiore che frequentavano una scuola fuori dal proprio comune di residenza. Insomma: le iniziative e le opportunità già presenti non vengono sfruttate, speriamo che il Comune di Ustica si faccia portavoce delle istanze avanzate dai cittadini, con il fine di garantire maggiori opportunità per il rilancio del turismo nell'Isola.

Ustica esiste: non si possono accettare rincari nel prezzo dei biglietti a fronte di un servizio marittimo poco efficace (aliscafo obsoleto senza posti in cui depositare i bagagli). Confidiamo in un urgente tavolo tecnico presso il ministero competente.