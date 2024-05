Cassonetti pieni in via Imperatore Federico: "Aumenta la Tari ed il servizio peggiora"

Gallery



Appare fin troppo chiaro che non sarà con l’aumento della Tari , assunzioni che si risolverò il problema, ormai atavico, della spazzatura a Palermo. Nessun controllo, assenza di regole e soprattutto “punti di discarica” come quello di via Imperatore Federico, utili a consentire alle altre zone della città di non osservare le regole. I buoni propositi sono spesso funzionali alle dichiarazioni giornalistiche.