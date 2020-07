Zona Libertà, vandali distruggono installazione artistica

Questa notte, è stato compiuto un gesto vandalico che ha di fatto mandato in fumo l'impegno che i cittadini di via Giovanni Raffaele, e vie limitrofe, avevano profuso nell'installazione della rappresentazione della natura morta sita nell'omonima via. Vandali armati di arnesi incendiari hanno dato fuoco alle sculture che adesso non sono altro che cenere. Questa gente di certo non è amante dell'arte, e ogni qualvolta si presenta l'occasione mette in pratica i propositi delinquenziali, distruggendo manufatti importanti esattamente come fecero i talebani a suo tempo. Per fortuna che la gente non si arrende mai, ed hanno già cominciato a ricostruire il sito, difatti le immagini raccontano già di una crescente ripresa, e siamo certi che da qui a qualche giorno tutto tornerà meglio di prima!

Segnalazione inviata da Antonino Piazza, associazione Diritti e Tutele