VIDEO| Zona Stazione, banda di minorenni molesti: "Urinano in strada e lanciano petardi sulle auto"

Un gruppo di minorenni che frequentano giornalmente la zona di via Perez e via Paolo Emiliani Giudici (zona Stazione), ignorando le normative anticovid e commettendo atti vandalici. Nel video allegato potrete notare, due minorenni che fumano, urinano per strada, e tenano di avviare due scooter. Gli stessi minorenni sono stati visti durante uno sparo di un petardo in strada recando danni alle auto parcheggiate. Occorrono maggiori controlli in zona e provvedimenti in merito. In attesa da una Palermo migliore, Distinti saluti.

