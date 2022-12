Via dei Benedettini, 1 · Palazzo Reale-Monte di pietà

Via dei Benedettini, 1 · Palazzo Reale-Monte di pietà

Attese di oltre sei ore per una visita al pronto soccorso pediatrico dell'Ospedale dei Bambini. Il personale è ridotto al minimo indispensabile, eppure anche a fine anno le malattie non vanno in ferie.