Tamponi e attese: "Isolata nella mia stanza da letto, aspetto l'esito del test da 10 giorni..."

Sono positiva al covid da giorno 26 ottobre (isolata in camera da letto), senza sintomi da almeno 10 giorni e in attesa di esito tampone da giorno 9 novembre (effettuato al drive in casa del sole). In casa ci sono mio marito e mia figlia di 4 anni che non hanno mai avuto sintomi ma che attendono anche loro esito dei tamponi. Abbiamo chiamato circa 30 numeri per avere info sugli esiti e nessuno ad oggi ha risposto, solamente un numero che ha risposto che ancora 8 giorni sono pochi per ricevere esito e che non ci siamo solo noi.

Ora mi chiedo è normale tenere la gente a casa 10 giorni circa per un esito? E qualora fossi ancora positiva starò a casa fino a fine anno? Comprendo il lavoro dei sanitari ma c'è un sistema che non funziona, che Orlando prenda in considerazione anche la gente abbandonata in casa, tra l'altro ha pure il coraggio di far arrivare il pagamento della Tari con la crisi che persiste da mesi. Noi cittadini non siamo solo "tasse". E poi come mai i "vip" all'undicesimo giorno sono già in tv e i calciatori in campo? Perché loro vengono tamponati ogni giorno e chi lavora in ospedale in impresa di pulizia (mia madre) non ha diritto a questo?