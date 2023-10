"I ficus? Meravigliosi ma alcune varietà non sono adatte alla città e vanno potate"

I ficus sono delle piante meravigliose ma alcune varietà non sono adatte alla città e vanno potati e curati. Mi riferisco in particolare ai ficus giganti (non sono un botanico e non conosco il nome proprio) di Villa Trabia. Da un punti di vista estetico e naturalista sono uno spettacolo meraviglioso e offrono un’ampia gradita ombra d’estate sotto il sole cocente. Ma purtroppo questi alberi hanno la caratteristica di espandersi oltremisura e, non sorreggendo il proprio peso, di fare crollare poderosi rami senza particolari preavviso. Se non ricordo male anni or sono ne è stata tristemente vittima un custode della villa. In particolare mi riferisco a un gruppo di Ficus dentro la villa a ridosso della via Piersanti Mattarella lato nuova pista ciclabile a sud del sottopasso.

All’interno della Villa Trabia l’area sottostante i ficus è stata interdetta al pubblico con una banda bicolore, anche parte della nuova area sgambamento cani, che ricade nel perimetro della chioma di suddetti alberi, seppur realizzata da poco, è stata appositamente interdetta. Il fatto è che questi poderosi rami si protendono oltre la villa sopra la nuova pista ciclabile e lambiscono in proiezione verticale la corsia carrabile di sinistra, in senso di marcia, della via Piersanti Mattarella.

Quindi il pericolo che è rilevato dall’assessorato che si occupa della Villa Trabia, al punto da interdire a tutti la sottostante area di competenza, lo stesso pericolo, per la prosecuzione degli stessi rami, non viene avvertito dall’Assessorato che si occupa della viabilità, che lascia transitare pedoni, biciclette e auto come nulla fosse. Il mio parere è che questi Ficus abbiamo e questi ficus dobbiamo mantenere per tutta la loro vita naturale, ma siamo in una città e la crescita spontanea e selvaggia non è accettabile per la sicurezza, quindi vanno potati.