"Rifiuta i rifiuti": nasce a Palermo una nuova associazione

Nasce a Palermo una nuova organizzazione no profit che si occupa di denunciare i comportamenti maleducati dei palermitani che tutti i giorni inquinano senza vergogna la città non curandosi del prossimo. Questa è una lettera a tutti i cittadini: Rifiuta i Rifiuti Palermo " Cari Palermitani, siamo arrivati davvero ad un punto di non ritorno, speriamo vivamente che voi condividiate questo nostro pensiero e che come noi vi siate realmente rotti di questo scempio cittadino. È una guerra contro i rifiuti, ma soprattutto contro la mentalità dei nostri concittadini che se ne fregano di rispettare l'ambiente e la dignità di Palermo.

Si dice che Palermo senza i Palermitani sarebbe la città migliore del mondo..non è vero, almeno non del tutto, la nostra città é piena di persone di tutte le età, etnia e sesso che hanno a cuore, realmente, il bene di Palermo e che si vergognano di questa situazione che va avanti da tempo.. Siamo la parte più numerosa, noi che rispettiamo la città, ma al contempo siamo quelli che ingoiano il rospo e stanno zitti a guardare. Abbiamo deciso di fare il passo dopo la lamentela social, quel passo che quotidianamente manca a tutti, ammettiamolo, si passa accanto ad una bottiglietta di plastica su una siepe e si tira dritto..vediamo gettare a terra mozziconi di sigarette e stiamo zitti.. Armiamoci di coraggio per dare un segnale a chi sbaglia tutti i giorni, avremo anche tempo per parlare con istituzioni, politici e società varie, ma oggi l'obiettivo é contrastare questi gesti ignobili a cui assistiamo tutti i giorni".

Seguiteci su Facebook e Instagram come Rifiuta i Rifiuti Palermo per scoprire le nostre attività. #rifiutairifiuti #rifiutairifiutipalermo.

Andrea e Matilde