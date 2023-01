L'associazione Genitori Connessi cerca soci a Palermo e provincia

Via Giuseppe Felice, 3 · Villaggio Santa Rosalia

Via Giuseppe Felice, 3 · Villaggio Santa Rosalia

Un gruppo di genitori impegnati fin dal 2017 a coinvolgere altri genitori sui temi del digitale e sui rischi del web si è costituito a Palermo in associazione nel maggio del 2021. Decine di dirette streaming con ospiti esperti nazionali e locali per parlare di Cyberbullismo, Hate Speech, addescamento online, pedopornografia online e tanto altro hanno permesso ai genitori/followers di conoscere i tanti pericoli di internet ma anche di analizzarne gli approcci e scoprirne le opportunità. Tante attività fatte nelle scuole palermitane con i ragazzi e le ragazze, i bambini e le bambine.

Adesso l'associazione Genitori Connessi cerca rinforzi e lo fa all'interno del tessuto palermitano. Cerchiamo genitori proattivi e motivati ma non solo, cerchiamo esperti psicologi, psicoterapeuti, giornalisti, educatori, esperti digitali, videomaker.... tutti coloro che possono portare un valore aggiunto alle nostre attività che aumentano di volta in volta. Abbiamo bisogno di tutti voi, abbiamo necessità di crescere e di condividere le nostre azioni con chi vorrà mettersi in gioco ed aiutarci. Ognuno con le sue competenze, ognuno con le sue disponibilità di risorse e di tempo. Noi ci siamo e vi aspettiamo.

Fino a marzo 2023 la quota di iscrizione è dimezzata: 13 euro annuali anzicchè 25! Per conoscere tutte le informazioni, i vantaggi di essere soci e il link per l'iscrizione basta andare a questo link:https://www.genitoriconnessi.com/2023/01/09/diventa-socio