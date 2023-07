"Via Quarto dei Mille, da un anno mancano gli spazzini..."

Gallery















È incredibile vedere una città come Palermo, piena di preziosi monumenti, che commercialmente ha segnato la storia di tutta l’Italia e anche di mezza Europa, una città invidiata da tutto il mondo dal punto di vista architettonico, e potrei continuare ancora… vederla in questo stato è per me sconfortante!!! Nel caso specifico nella via Quarto dei Mille e’ da più di un anno che non vedo passare scopa e paletta da chi è pagato per farlo, visto che in vi cappuccini c’è una sede operativa della ex Amia adesso Rap, non capisco perché questa via non è mai presa in considerazione…

E’ chiaro, evidente e palese che il 60% degli operatori, come diciamo noi ( unne’ vonnu manco a brodo) e le istituzioni dovrebbero prendere seri provvedimenti a riguardo. Non venite a parlarmi ci inciviltà perché in questo caso il Palermosauro non ha colpe… le carte, le bottiglie e tutta la sporcizia che vedete a terra sono provenienti dai cestini piazzati per la via, mai svuotati ma proprio mai, e quindi basta un colpo di vento che tutto l’esubero dei cestini si riversa in strada e questo non è altro che il frutto dell’incapacità del comune a far rispettare un servizio di pulizia adeguato per la nostra città!

In conclusione mi rivolgo a tutte le persone che hanno animali domestici, di stare attenti a passeggiare il proprio peloso in questa via, dato che non viene pulita mai, non vorrei vi capitasse quello che è purtroppo successo al mio pelosetto: state molto attenti ai forasacchi… Spero che il mio sfogo sia accolto da PalermoToday, che ci da la possibilità di segnalare questi disservizi, dando l’opportunità ai cittadini di poter far conoscere alle istituzioni in che condizioni versa la nostra o forse la mia adorata Palermo.