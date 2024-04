"Assenza di cassonetti in un tratto di corso Calatafimi: perché li hanno spostati?"

Da una decina di giorni sono stati rimossi i cassonetti che si trovavano all'altezza del civico 551 del corso Calatafimi. Ho provato a contattare telefonicamente la RAP ma dopo una lunghissima attesa, proprio quando era giunto il mio turno, "è caduta la linea"... Ho fatto una segnalazione alla RAP tramite email anche per chiedere se verranno riposizionati ma non hanno mai risposto e, ad oggi, i cassonetti non sono presenti. A parte il disagio nel dover percorrere alcune centinaia di metri per gettare la spazzatura, i cittadini con minor senso civico gettano i sacchetti nei vari cestini intasandoli completamente oppure direttamente tra le auto in sosta, nel punto in cui in precedenza si trovavano i contenitori...