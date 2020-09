"Assembramento gratuito sull'autobus offerto dall'Amat"

Per chiudere le scuole il covid-19 esiste tanto il personale scolastico viene pagato ugualmente. Per chiudere pub, palestre, ristoranti e rovinare migliaia di famiglie che aspettano una cassa integrazione che mai arriverà, il covid-19 esiste. Sui bus dell'Amat il Covid-19 paradossalmente non esiste e ci fanno viaggiare come bestie tutti accalcati sugli altri: vergogna. Dov'è finito il concorso pubblico che l'azienda aveva indetto? E le selezioni di 100 operatori d'esercizio tramite agenzia interinale dove sono finite?