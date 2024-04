Asp di via Cusmano: "Sportelli per le prenotazioni chiusi, si fa ponte?"

Oggi (26 aprile 2024) all'Asp di via Cusmano gli sportelli per le prenotazioni sono chiusi. La security sostiene che "il personale non ha fatto il ponte". Ma non sanno spiegare perché non ci sia nessuno.

La replica

La direzione aziendale dell’Asp non ha autorizzato o programmato per la giornata di oggi alcuna sospensione o interruzione dei servizi al pubblico. Qualora si siano verificate chiusure, anche per cause sopravvenute “si provvederà ad assumere i provvedimenti conseguenziali”. Il Direttore del Distretto sta provvedendo a ripristinare immediatamente l’attività di prenotazione nel Pta di via Turrisi Colonna.