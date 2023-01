Asp Palermo, i programmatori chiedono risposte in merito al concorso di 53 posti

Sono 2.365 i candidati convocati con la nota prot. N. 7909 del 12/01/2023, la prova scritta sarà espletata dal 14 al 17 febbraio 2023 nei locali del Cefpass di Caltanissetta. I candidati convocati per il concorso pubblico per titoli ed esami a tempo pieno e indeterminato, categoria C, indetto dall’Asp di Palermo riguarda l’assunzione di numero 53 posti di programmatore. Ma la vicenda dei programmatori è alquanto complessa, infatti la azienda sanitaria di Palermo nell’anno 2020, ha assunto a seguito di concorso pubblico per soli titoli, i programmatori con rapporto di impiego a tempo determinato ricoprendo i posti vacanti di pianta organica e previsti nel piano triennale del fabbisogno di personale. Con delibera del direttore generale n. 2073 del 30/12/2022 venivano prorogati i contratti a tempo determinato in scadenza al 31/12/2022, per i 53 Programmatori la proroga è di quattro (4) mesi.

Dopo 30 mesi di servizio, il 1 Maggio, nel giorno della Festa dei lavoratori, si ritroveranno disoccupati. Oggi l’azienda ASP, sta espletando un concorso per lo stesso profilo professionale non tenendo in considerazione la legge dello spending review, affidando con delibera n. 13 del 09/91/2023, alla ditta AllWork S.r.l., per un importo di € 154.940,00, l'acquisto dei servizi specialistici e la relativa manutenzione sul software Ge.Co. 'Gestione Concorsi' per l’espletamento del concorso in atto per titoli ed esami di n. 53 posti di programmatore già in essere.

In questi difficilissimi mesi, hanno lavorato accanto a medici e infermieri, dando supporto fondamentale per l’emergenza pandemica, rischiando in prima persona, quando ancora non c’erano i vaccini, rimanendo spesso anche oltre l’orario di servizio con dedizione e senso del dovere. In questi anni l’ASP di Palermo, ha investito molto su di loro, acquisendo nel frattempo un bagaglio di competenze che la Sanità Siciliana non può permettersi di disperdere.

I dipendenti Programmatori, hanno svolto non solo attività relativa all’emergenza Covid-19, ma bensì anche attività istituzionale non afferente all’emergenza Covid- 19. In mancanza di specifica motivazione il concorso pubblico è recessivo rispetto alla stabilizzazione del personale precario. Se da un lato le disposizioni legislative prevedono che la stabilizzazione del personale sia facoltativa e non obbligatoria da parte dell’ente ASP, dall’altro lato la decisione dell’ente di indire un concorso pubblico, in luogo della stabilizzazione per gli stessi profili professionali del personale precario, ha necessità di una motivazione rafforzata nei confronti di quel personale che ambisca, a entrare nei ruoli della P.A.

Perché l’ASP di Palermo sta espletando il concorso, oggi per titoli ed esami per l’assunzione di n 53 Programmatori? Perché fare il concorso solo per i Programmatori, considerando che attualmente quelli in servizio coprono posti vacanti di pianta organica e previsti nel piano triennale del fabbisogno di personale dopo aver superato una selezione per titoli? Perché per il personale assunto relativo alle categorie dello stesso bando, (GURS Serie speciale concorsi n. 4 del 27/03/2020) non ci sono concorsi in atto? Qual è la fretta di fare questo concorso? Quale sarà la fine degli attuali n 53 programmatori attualmente assunti e in servizio? Sono domande che non sappiamo rispondere.

Ma una cosa la sappiamo, il Governo Nazionale, sta lavorando ad una norma per la stabilizzazione del personale amministrativo e tecnico del SSN assunto durante l’emergenza pandemica da Covid-19, che abbia maturato almeno 18 mesi di servizio al 31 dicembre 2022, come si evince dall’ordine del giorno n. 9/43-bis-AR/149 approvato dalla Camera dei Deputati nel corso della seduta 27° del 24 dicembre 2022 e di cui si discuterà nel dettaglio durante i lavori del decreto Mille Proroghe. Essendo la condizione dei Programmatori rientrante, in tali requisiti, non era più opportuno aspettare tale norma prima di espletare il concorso? Strada percorribile in virtù dei principi di non discriminazione, di efficienza ed economicità della P.A. considerato che l’azienda li ha formato.