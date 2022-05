Nella zona di via Dante e piazza Sant'Oliva l'asfalto è pieno di terra: "Serve una ripulita"

Gallery









Via Paolo Paternostro, via Dante e piazza Santa Oliva sono diventate impraticabili a piedi a causa della terra che viene sollevata come un polverone ad ogni mezzo che passa. Certamente comprendiamo la presenza del cantiere ma ultimamente le strade si sono sporcate in maniera inaccettabile e avrebbero bisogno di una ripulita periodica, a maggior ragione che i lavori dureranno ancora mesi o anni. Non possiamo respirare sempre terra e ovviamente è impossibile stendere roba pulita.