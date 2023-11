Gallery









Dopo i tanti tentativi già fatti mi rivolgo alla vostra redazione. Vi faccio presente che in corso dei Mille, all'altezza del civico 1397, c'è una strada dissestata e pericolosa, soprattutto quando piove. La via si trasforma in un fiume costituendo un pericolo per gli automobilisti ma soprattutto impedendoci di raggiungere la nostra abitazione.