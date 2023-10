Asfalto dissestato in viale Regione

Salve su viale Regione siciliana direzione Trapani - precisamente dove c'è il sottopasso di via Belgio - da tanti mesi c'è l'asfalto tutto rotto e dopo le ultime piogge si sono create pure un paio di buche molto pericolose!! Siccome in quel punto si va abbastanza veloci per via dell'inizio dell'autostrada, il pericolo incidenti aumenta!!! Ricordo a tutti che poco più avanti tempo fa è successo un incidente mortale con le cause ancora misteriose. Io onestamente un dubbio ce l'ho...