Nuova installazione artistica alla fermata dell'autobus di via Marchese di Villabianca: un bidet anni Ottanta

Nuova installazione artistica alla fermata dell'autobus di via Marchese di Villabianca. L'opera mostra un bidet anni 80' in sgretolamento, decadimento fisico. Il messaggio dell' artista sembra chiaro: il bidet senza acqua rappresenta Palermo in questo suo momento di siccità che si mostra in decadenza costante e inesorabile nella speranza che prima o poi arrivi il mezzo giusto, o il giusto mezzo, che possa portarlo nella corretta direzione. Consiglio tutti di andare a vedere questa esposizione temporanea gratuita prima che termini ed osservare qualche minuto di silenzio affinché possiate coglierne anche voi il sottile messaggio.